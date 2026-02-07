Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Графіки відключень у Львові — де сьогодні у місті не буде світла

Графіки відключень у Львові — де сьогодні у місті не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 00:05
Графік вимкнення світла у Львові 7 лютого — хто залишиться без світла
Ремонт електромережі. Ілюстративне фото: Укренерго

У суботу, 7 лютого, у Львові та області продовжують діяти обмеження на споживання електроенергії. Енергетики підготували оновлений графік, де для частини споживачів передбачені періоди без живлення.

Офіційну інформацію про погодинні відключення оприлюднила пресслужба "Львівобленерго", передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Коли чекати на відключення 7 лютого — перелік годин для кожної групи

null
Графік відключень світла у Львові на 7 лютого. Фото: Скриншот

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але напруженою. Саме тому фахівці впроваджують планові обмеження — це необхідно для балансу. Більшість черг завтра будуть зі світлом протягом усієї доби, проте чотири підгрупи все ж потрапили під обмеження.

Найдовше без струму залишатимуться мешканці, що належать до групи 2.2 та 6.2. Їм доведеться обходитися без електрики по три з половиною години. Короткочасне обмеження — лише на одну годину — торкнеться підгрупи 4.2.

Детальний графік обмежень на 7 лютого:

Черга 2.1: світло зникне з 21:30 до 24:00.

Черга 2.2: живлення не буде з 14:30 до 18:00.

Черга 3.2: відключення заплановане з 11:00 до 14:30.

Черга 4.2: електроенергія буде відсутня з 10:00 до 11:00.

Черга 6.2: темно буде з 18:00 до 21:30.

Групи 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 та 6.1 завтра залишаються з безперебійним електропостачанням.

Енергетики вкотре звертаються до містян із проханням — коли світло з'являється, не вмикайте потужні прилади одночасно. Це перевантажує мережу. Бережіть техніку та заощаджуйте ресурси.

Раніше повідомлялось, що Укренерго зафіксувало зниження споживання електроенергії на тлі потепління. Однак енергосистема й надалі працює в умовах підвищеного навантаження. 

Тим часом Денис Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електроенергії з-за кордону.

Львів Львівська область відключення світла графіки відключень світла графік
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації