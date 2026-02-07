Графік вимкнення світла у Львові 7 лютого — хто залишиться без світла

Ремонт електромережі. Ілюстративне фото: Укренерго

У суботу, 7 лютого, у Львові та області продовжують діяти обмеження на споживання електроенергії. Енергетики підготували оновлений графік, де для частини споживачів передбачені періоди без живлення.

Офіційну інформацію про погодинні відключення оприлюднила пресслужба "Львівобленерго", передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли чекати на відключення 7 лютого — перелік годин для кожної групи

Графік відключень світла у Львові на 7 лютого. Фото: Скриншот

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, але напруженою. Саме тому фахівці впроваджують планові обмеження — це необхідно для балансу. Більшість черг завтра будуть зі світлом протягом усієї доби, проте чотири підгрупи все ж потрапили під обмеження.

Найдовше без струму залишатимуться мешканці, що належать до групи 2.2 та 6.2. Їм доведеться обходитися без електрики по три з половиною години. Короткочасне обмеження — лише на одну годину — торкнеться підгрупи 4.2.

Детальний графік обмежень на 7 лютого:

Черга 2.1: світло зникне з 21:30 до 24:00.

Черга 2.2: живлення не буде з 14:30 до 18:00.

Черга 3.2: відключення заплановане з 11:00 до 14:30.

Черга 4.2: електроенергія буде відсутня з 10:00 до 11:00.

Черга 6.2: темно буде з 18:00 до 21:30.

Групи 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 та 6.1 завтра залишаються з безперебійним електропостачанням.

Енергетики вкотре звертаються до містян із проханням — коли світло з'являється, не вмикайте потужні прилади одночасно. Це перевантажує мережу. Бережіть техніку та заощаджуйте ресурси.

Раніше повідомлялось, що Укренерго зафіксувало зниження споживання електроенергії на тлі потепління. Однак енергосистема й надалі працює в умовах підвищеного навантаження.

Тим часом Денис Шмигаль заявив про рекордні обсяги імпорту електроенергії з-за кордону.