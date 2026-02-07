График отключения света во Львове 7 февраля — кто останется без света

Ремонт электросети. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В субботу, 7 февраля, во Львове и области продолжают действовать ограничения на потребление электроэнергии. Энергетики подготовили обновленный график, где для части потребителей предусмотрены периоды без питания.

Официальную информацию о почасовых отключениях обнародовала пресс-служба "Львовоблэнерго", передают Новини.LIVE.

Когда ждать отключения 7 февраля — перечень часов для каждой группы

График отключений света во Львове на 7 февраля. Фото: Скриншот

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но напряженной. Именно поэтому специалисты внедряют плановые ограничения — это необходимо для баланса. Большинство очередей завтра будут со светом в течение всех суток, однако четыре подгруппы все же попали под ограничения.

Дольше всего без тока будут оставаться жители, принадлежащие к группе 2.2 и 6.2. Им придется обходиться без электричества по три с половиной часа. Кратковременное ограничение — всего на один час — коснется подгруппы 4.2.

Детальный график ограничений на 7 февраля:

Очередь 2.1: свет исчезнет с 21:30 до 24:00.

Очередь 2.2: питания не будет с 14:30 до 18:00.

Очередь 3.2: отключение запланировано с 11:00 до 14:30.

Очередь 4.2: электроэнергия будет отсутствовать с 10:00 до 11:00.

Очередь 6.2: темно будет с 18:00 до 21:30.

Группы 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 и 6.1 завтра остаются с бесперебойным электроснабжением.

Энергетики в очередной раз обращаются к горожанам с просьбой — когда свет появляется, не включайте мощные приборы одновременно. Это перегружает сеть. Берегите технику и экономьте ресурсы.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго зафиксировало снижение потребления электроэнергии на фоне потепления. Однако энергосистема и в дальнейшем работает в условиях повышенной нагрузки.

Между тем Денис Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электроэнергии из-за рубежа.