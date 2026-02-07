Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Графики отключений во Львове — где сегодня не будет света

Графики отключений во Львове — где сегодня не будет света

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 00:05
График отключения света во Львове 7 февраля — кто останется без света
Ремонт электросети. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В субботу, 7 февраля, во Львове и области продолжают действовать ограничения на потребление электроэнергии. Энергетики подготовили обновленный график, где для части потребителей предусмотрены периоды без питания.

Официальную информацию о почасовых отключениях обнародовала пресс-служба "Львовоблэнерго", передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Когда ждать отключения 7 февраля — перечень часов для каждой группы

null
График отключений света во Львове на 7 февраля. Фото: Скриншот

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но напряженной. Именно поэтому специалисты внедряют плановые ограничения — это необходимо для баланса. Большинство очередей завтра будут со светом в течение всех суток, однако четыре подгруппы все же попали под ограничения.

Дольше всего без тока будут оставаться жители, принадлежащие к группе 2.2 и 6.2. Им придется обходиться без электричества по три с половиной часа. Кратковременное ограничение — всего на один час — коснется подгруппы 4.2.

Детальный график ограничений на 7 февраля:

Очередь 2.1: свет исчезнет с 21:30 до 24:00.

Очередь 2.2: питания не будет с 14:30 до 18:00.

Очередь 3.2: отключение запланировано с 11:00 до 14:30.

Очередь 4.2: электроэнергия будет отсутствовать с 10:00 до 11:00.

Очередь 6.2: темно будет с 18:00 до 21:30.

Группы 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2 и 6.1 завтра остаются с бесперебойным электроснабжением.

Энергетики в очередной раз обращаются к горожанам с просьбой — когда свет появляется, не включайте мощные приборы одновременно. Это перегружает сеть. Берегите технику и экономьте ресурсы.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго зафиксировало снижение потребления электроэнергии на фоне потепления. Однако энергосистема и в дальнейшем работает в условиях повышенной нагрузки.

Между тем Денис Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электроэнергии из-за рубежа.

Львов Львовская область отключения света графики отключений света график
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации