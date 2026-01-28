Графіки відключень світла у Львові на 29 січня

Місто у темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 січня, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджуються через складну ситуацію в енергетичній системі України внаслідок ударів РФ по енергооб'єктах.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Графіки відключень світла у Львові 29 січня

Отже, у четвер у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:

черга 1.1 — з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 23:00;

черга 1.2 — з 03:00 до 06:30, з 13:30 до 17:00;

черга 2.1 — з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 20:30;

черга 2.2 — з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00;

черга 3.1 — з 10:00 до 13:30, з 23:00 до 24:00;

черга 3.2 — з 13:30 до 17:00, з 23:00 до 24:00;

черга 4.1 — з 03:00 до 06:30, з 17:00 до 20:30;

черга 4.2 — з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 17:00;

черга 5.1 — з 06:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00;

черга 5.2 — з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:30;

черга 6.1 — з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 23:00;

черга 6.2 — з 17:00 до 22:00.

Графіки відключень світла. Фото: Львівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що у середу президент України Володимир Зеленський назвав місто, де наразі найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

А глава Міненерго Денис Шмигаль назвав кількість споживачів у Києві, які досі залишаються без світла.

В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла по Україні на четвер, 29 січня.