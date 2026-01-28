Графіки відключень світла у Львові на 29 січня

Графіки відключень у Львові — як довго не буде світла завтра
Дата публікації: 28 січня 2026 23:56
Місто у темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У четвер, 29 січня, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження запроваджуються через складну ситуацію в енергетичній системі України внаслідок ударів РФ по енергооб'єктах.
Про це інформує Львівобленерго у Telegram.
Графіки відключень світла у Львові 29 січня
Отже, у четвер у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:
- черга 1.1 — з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 23:00;
- черга 1.2 — з 03:00 до 06:30, з 13:30 до 17:00;
- черга 2.1 — з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 20:30;
- черга 2.2 — з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00;
- черга 3.1 — з 10:00 до 13:30, з 23:00 до 24:00;
- черга 3.2 — з 13:30 до 17:00, з 23:00 до 24:00;
- черга 4.1 — з 03:00 до 06:30, з 17:00 до 20:30;
- черга 4.2 — з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 17:00;
- черга 5.1 — з 06:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00;
- черга 5.2 — з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:30;
- черга 6.1 — з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 23:00;
- черга 6.2 — з 17:00 до 22:00.
