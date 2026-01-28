Графики отключений света во Львове на 29 января

Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 января, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в энергетической системе Украины в результате ударов РФ по энергообъектам.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Графики отключений света во Львове 29 января

Итак, в четверг во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:

очередь 1.1 — с 10:00 до 13:30, с 20:30 до 23:00;

очередь 1.2 — с 03:00 до 06:30, с 13:30 до 17:00;

очередь 2.1 — с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 10:00, с 17:00 до 20:30;

очередь 2.2 — с 10:00 до 13:30, с 20:30 до 24:00;

очередь 3.1 — с 10:00 до 13:30, с 23:00 до 24:00;

очередь 3.2 — с 13:30 до 17:00, с 23:00 до 24:00;

очередь 4.1 — с 03:00 до 06:30, с 17:00 до 20:30;

очередь 4.2 — с 06:30 до 10:00, с 13:30 до 17:00;

очередь 5.1 — с 06:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00;

очередь 5.2 — с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 13:30, с 17:00 до 20:30;

очередь 6.1 — с 06:00 до 10:00, с 20:30 до 23:00;

очередь 6.2 — с 17:00 до 22:00.

Графики отключений света. Фото: Львовоблэнерго/Telegram

Напомним, что в среду президент Украины Владимир Зеленский назвал город, где сейчас самая сложная ситуация со светом и теплом.

А глава Минэнерго Денис Шмыгаль назвал количество потребителей в Киеве, которые до сих пор остаются без света.

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света по Украине на четверг, 29 января.