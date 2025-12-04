Відео
Графіки відключень у Львові — коли не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:59
Коли не буде світла у Львові 5 грудня - графік відключень
Чоловік під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 5 грудня, у Львові діятимуть графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

Читайте також:

Коли не буде світла у Львові 5 грудня

Завтра у Львові діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Графіки відключень у Львові - коли не буде світла завтра - фото 1
Відключення світла у Львові 5 грудня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України.

Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
