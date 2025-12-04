Коли не буде світла у Львові 5 грудня - графік відключень

Графіки відключень у Львові — коли не буде світла завтра
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:59
Чоловік під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik
У п'ятницю, 5 грудня, у Львові діятимуть графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Коли не буде світла у Львові 5 грудня
Завтра у Львові діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
