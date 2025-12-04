Когда не будет света во Львове 5 декабря - график отключений

Мужчина во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 5 декабря, во Львове будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут выключать всем очередям.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Когда не будет света во Львове 5 декабря

Завтра во Львове будут действовать такие очереди отключения света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Отключение света во Львове 5 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины.

Также мы информировали, что стоит надо сделать перед тем, как отключат свет.