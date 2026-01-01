Відео
Графіки відключення світла — яка ситуація на Львівщині завтра

Графіки відключення світла — яка ситуація на Львівщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 23:53
Графіки відключення світла у Львові 2 січня — що відомо
Відключення світла у місті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки погодинних відключень світла діятимуть завтра, 2 січня, у більшості областях України. Крім того, застосовуватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 2 січня

"Завтра, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключення запроваджують через наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти. Водночас ситуація може змінитися, тому час та обсяг застосування обмежень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

Графіки відключення світла у Львові 2 січня

У "Львівобленерго" станом на 1 січня 23:40 не опублікували графіки відключення світла, тому наразі невідомо, як вимикатимуть світло. 

Нагадаємо, на Харківщині завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі.

А у ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла на 2 січня для Києва та Київської області.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
