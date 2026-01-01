Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Графики отключения света — какая ситуация на Львовщине завтра

Графики отключения света — какая ситуация на Львовщине завтра

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 23:53
Графики отключения света во Львове 2 января — что известно
Отключение света в городе. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики почасовых отключений света будут действовать завтра, 2 января, в большинстве областей Украины. Кроме того, будут применять ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 1 января.

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Украине 2 января

"Завтра, 2 января, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Графики отключения вводят из-за последствий российских атак на энергетические объекты. В то же время ситуация может измениться, поэтому время и объем применения ограничений стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.

Графики отключения света во Львове 2 января

В "Львовоблэнерго" по состоянию на 1 января 23:40 не опубликовали графики отключения света, поэтому пока неизвестно, как будут выключать свет.

Напомним, на Харьковщине завтра будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

А в ДТЭК обнародовали графики отключений света на 2 января для Киева и Киевской области.

Львов Львовская область Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации