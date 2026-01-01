Графики отключения света во Львове 2 января — что известно

Отключение света в городе. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики почасовых отключений света будут действовать завтра, 2 января, в большинстве областей Украины. Кроме того, будут применять ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 1 января.

Отключение света в Украине 2 января

"Завтра, 2 января, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Графики отключения вводят из-за последствий российских атак на энергетические объекты. В то же время ситуация может измениться, поэтому время и объем применения ограничений стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.

Графики отключения света во Львове 2 января

В "Львовоблэнерго" по состоянию на 1 января 23:40 не опубликовали графики отключения света, поэтому пока неизвестно, как будут выключать свет.

Напомним, на Харьковщине завтра будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

А в ДТЭК обнародовали графики отключений света на 2 января для Киева и Киевской области.