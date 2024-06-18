Графіки відключення світла на Львівщині 19 червня

Графіки відключення світла на завтра — кому з львів'ян варто дістати повербанки
У середу, 19 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. На Львівщині планові відключення електроенергії відбуватимуться з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Відключення світла на Львівщині 19 червня
Причиною таких тривалих відключень є збільшення споживання через теплу погоду та робочі дні. Обмеження вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.
Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:
- Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
- Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
- Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.
Також генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив українців про складну ситуацію зі світлом взимку. За його словами, дефіцит електроенергії становитиме до 35%.
Читайте Новини.LIVE!