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Графіки відключення світла на завтра — кому з львів'ян варто дістати повербанки

18 червня 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 19 червня
Чоловік запалює свічку. Ілюстративне фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 19 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. На Львівщині планові відключення електроенергії відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Відключення світла на Львівщині 19 червня

Причиною таких тривалих відключень є збільшення споживання через теплу погоду та робочі дні. Обмеження вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 19 червня. Фото: Укренерго
Інформація про відключення світла в Україні 19 червня. Фото: Укренерго

Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:

  • Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
  • Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
  • Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив українців про складну ситуацію зі світлом взимку. За його словами, дефіцит електроенергії становитиме до 35%. 

енергетика
Укренерго
Україна
відключення світла
світло
Львівська область
електроенергія
електропостачання
Львів

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