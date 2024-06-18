Графики отключения света во Львовской области 19 июня

Человек зажигает свечу. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 19 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии будут происходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Читайте также:

Отключение света во Львовской области 19 июня

Причиной таких длительных отключений является увеличение потребления из-за теплой погоды и рабочих дней. Ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 19 июня. Фото: Укрэнерго

Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.

Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, долгосрочные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Также генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил украинцев о сложной ситуации со светом зимой. По его словам, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.