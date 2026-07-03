Граната на дорозі у Львові: водій тролейбуса врятував пасажирів

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Олександр Шорохов Редактор

Посеред проїжджої частини на вулиці Зеленій у Львові сьогодні виявили бойову гранату, яка лежала прямо на дорозі. Небезпечний предмет вчасно помітив водій тролейбуса номер 24, який миттєво зупинив транспортний засіб перед вибухівкою. Чоловік оперативно евакуював усіх пасажирів із салону на безпечну відстань, завдяки чому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очевидців та представників патрульної поліції Львова.

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