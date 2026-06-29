Негода у Львові 29 червня: повалені дерева, знеструмлення і зупинка транспорту

Повалене дерево у Львові внаслідок негоди 29 червня. Фото: t.me/andriysadovyi

Потужна негода у понеділок, 29 червня, накрила Львів. У місті була злива, сильні пориви вітру та гроза. Внаслідок негоди зафіксовано падіння дерев, пошкодження дахів у будівлях, а також знеструмлення.

Про це повідомляють мер Львова Андрій Садовий та журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Негода у Львові 29 червня

Садовий повідомив, що повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова, а біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Крім того, біля церкви Святого Юра дерево пошкодило контактну мережу.

Наслідки негоди у Львові 29 червня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Повалені дерева. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Є обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола — Липинського, на перехресті Степана Бандери — Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка. На Липинського також тимчасово відключена напруга. На перехресті Варшавська — Тунельна впав світлофор", — зазначив мер Львова.

Повалений світлофор внаслідок негоди у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пориви вітру зірвали частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодили вікна.

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Шевченківська районна адміністрація Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Наслідки негоди ліквідовують усі міські служби.

Повалені дерева у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Зупинка "Головна пошта". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того, наразі у місті тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9.

Перший заступник міського голови — заступник міського голови з економічного розвитку, в.о. заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Москаленко у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці повідомив, що понад 20 великих дерев впало в місті, частина з яких на опори, мережі та перекрили проїзд.

Андрій Москаленко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

За його словами, працівники Шевченківської районної адміністрації користувалися укриттям під час негоди. На щастя, ніхто не постраждав. Негода припинилася, тому на місцях працюють всі аварійні служби.

"Ми зараз аналізуємо по кожному підтопленню, тобто по камерах дивимося. Де є таких значних підтоплень на цю хвилину, ми не бачимо. Зараз, можливо, буде додаткова інформація, тоді можемо повідомити", — каже Москаленко.

За його словами, першочергово наразі прибирають повалені дерева, аби відновити проїзд і прохід для мешканців, щоб це не становило небезпеки.

"Окрім того, дроти, які відкриті, які становлять небезпеку, просимо так само всіх обходити, якщо ви бачите", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 28 червня у Львові зафіксували температурний рекорд. Йдеться про +35,8 °С. Така температура повітря не фіксувалася з 1963 року.

Крім того, 30 червня у Львові прогнозуються графіки відключення світла з 16:00 до 22:00. Наразі точних черг не опубліковано.