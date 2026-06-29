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Головна Львів У Львові завтра діятимуть графіки відключення світла

У Львові завтра діятимуть графіки відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 12:54
Відключення світла у Львові — 30 червня діятимуть графіки
Енергетичний об'єкт. Фото: ДТЕК

У Львові 30 червня прогнозується введення графіків погодинних відключень світла. Електроенергію вимикатимуть  з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго. 

Відключення світла у Львові 30 червня

"У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 прогнозується введення графіку погодинних відключень у Львові та області", — йдеться у повідомленні. 

Відключення світла у Львові 30 червня
Відключення світла у Львові. Фото: Львівобленерго

Зазначається, що у випадку впровадження графіків відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго", він буде опублікований:    

  • у мобільному застосунку "КомКом";
  • на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла";
  • у соцмережах: Facebook, Instagram, новинних каналах "Львівобленерго" в Telegram та Viber.

Як писали Новини.LIVE, у Львові 28 червня зафіксували черговий температурний рекорд. Такої сильної спеки в місті не було з 1963 року.

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Також ми писали, що 28 червня у Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України. Заходи пройшли на площі Андрія Парубія.

Львів енергетика відключення світла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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