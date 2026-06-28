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Головна Львів У Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України: відбулася урочиста церемонія

У Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України: відбулася урочиста церемонія

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 19:33
У Львові вшанували 30-ту річницю Конституції України: як пройшли урочистості
День Конституції України у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 червня, у Львові відбулися урочистості з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Заходи пройшли на площі Андрія Парубія.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Хвилина мовчання та підняття прапора

Початок урочистостей розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії.

Після цього начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький дав команду на підняття Державного Прапора України.

У Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України: відбулася урочиста церемонія - фото 1
День Конституції України у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
У Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України: відбулася урочиста церемонія - фото 2
Державний стяг. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Зачитування Конституції

Опісля студенти закладів вищої освіти, курсанти ДСНС, Державної прикордонної служби та Національної поліції по черзі зачитали статті Конституції України.

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Курсанти ДСНС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Учасники заходу наголосили на значенні Основного Закону, який гарантує права і свободи громадян та визначає засади української державності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що поліцейські Львівщини повідомили про підозру чоловіку, якого слідство вважає причетним до смертельної ДТП, внаслідок якої загинула його мати. Аварія сталася 24 червня близько 07:10 у місті Пустомити Львівського району на вулиці Глинській.

Новини.LIVE інформували, що у Львові в середу, 24 червня, суд продовжив розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Водночас засідання перенесли на 3 липня. Підозрюваний В’ячеслав Зінченко пояснив, що ще не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи.

Львів День Конституції церемонія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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