У Львові вшанували 30-ту річницю Конституції України: як пройшли урочистості

День Конституції України у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 червня, у Львові відбулися урочистості з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Заходи пройшли на площі Андрія Парубія.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Хвилина мовчання та підняття прапора

Початок урочистостей розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії.

Після цього начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький дав команду на підняття Державного Прапора України.

День Конституції України у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Державний стяг. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Зачитування Конституції

Опісля студенти закладів вищої освіти, курсанти ДСНС, Державної прикордонної служби та Національної поліції по черзі зачитали статті Конституції України.

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Курсанти ДСНС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Учасники заходу наголосили на значенні Основного Закону, який гарантує права і свободи громадян та визначає засади української державності.

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Новини.LIVE інформували, що у Львові в середу, 24 червня, суд продовжив розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Водночас засідання перенесли на 3 липня. Підозрюваний В’ячеслав Зінченко пояснив, що ще не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи.