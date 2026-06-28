Во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины: как прошли торжества

Во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины: состоялась торжественная церемония
Сегодня, 28 июня, во Львове прошли торжества по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины. Мероприятия состоялись на площади Андрея Парубия.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Минута молчания и поднятие флага
Торжества начались с минуты молчания в память об украинских защитниках, погибших в войне против российской агрессии.
После этого начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отдал команду на поднятие Государственного флага Украины.
Зачитывание Конституции
Затем студенты высших учебных заведений, курсанты ГСЧС, Государственной пограничной службы и Национальной полиции по очереди зачитали статьи Конституции Украины.
Участники мероприятия подчеркнули значение Основного закона, который гарантирует права и свободы граждан и определяет основы украинской государственности.
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Новини.LIVE информировали, что во Львове в среду, 24 июня, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. При этом заседание перенесли на 3 июля. Подозреваемый Вячеслав Зинченко пояснил, что еще не успел ознакомиться со всеми материалами дела.