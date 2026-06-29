Отключение света во Львове — 30 июня будут действовать графики

Во Львове завтра будут действовать графики отключения света
Во Львове 30 июня планируется ввести графики почасовых отключений электроэнергии. Электроэнергию будут отключать с 16:00 до 22:00.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львове 30 июня
"Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 прогнозируется введение графика почасовых отключений во Львове и области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае введения графика отключений по распоряжению НЭК "Укрэнерго", он будет опубликован:
- в мобильном приложении "КомКом";
- на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
- в соцсетях: Facebook, Instagram, новостных каналах «Львовоблэнерго» в Telegram и Viber.
Как писали Новини.LIVE, во Львове 28 июня зафиксировали очередной температурный рекорд. Такой сильной жары в городе не было с 1963 года.
Также мы писали, что 28 июня во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины. Мероприятия прошли на площади Андрея Парубия.