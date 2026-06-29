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Главная Львов Во Львове завтра будут действовать графики отключения света

Во Львове завтра будут действовать графики отключения света

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 12:54
Отключение света во Львове — 30 июня будут действовать графики
Энергетический объект. Фото: ДТЭК

Во Львове 30 июня планируется ввести графики почасовых отключений электроэнергии. Электроэнергию будут отключать с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Львовоблэнерго".

Отключение света во Львове 30 июня

"Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 прогнозируется введение графика почасовых отключений во Львове и области", — говорится в сообщении.

Відключення світла у Львові 30 червня
Отключение света во Львове. Фото: Львовоблэнерго

Отмечается, что в случае введения графика отключений по распоряжению НЭК "Укрэнерго", он будет опубликован:

  • в мобильном приложении "КомКом";
  • на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
  • в соцсетях: Facebook, Instagram, новостных каналах «Львовоблэнерго» в Telegram и Viber.

Как писали Новини.LIVE, во Львове 28 июня зафиксировали очередной температурный рекорд. Такой сильной жары в городе не было с 1963 года.

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Также мы писали, что 28 июня во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины. Мероприятия прошли на площади Андрея Парубия.

Львов энергетика отключения света свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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