Жара во Львове — 28 июня в городе был зафиксирован температурный рекорд

Мужчина охлаждается в жару. Фото: REUTERS/Timm Reichert

28 июня во Львове был зафиксирован очередной температурный рекорд. Такой сильной жары в городе не было с 1963 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский центр гидрометеорологии.

Температурный рекорд во Львове 28 июня

По данным синоптиков, во Львове 28 июня максимальная температура воздуха днем составила 35,8 °С.

Новый температурный рекорд во Львове. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Отмечается, что предыдущее максимальное значение для этого дня наблюдалось в 1963 году и составляло 32,8 °С.

Какая будет погода во Львове 29 июня

Синоптики прогнозируют, что 29 июня во Львове температура воздуха достигнет +36...+38 °С. В то же время во Львовской области столбики термометров могут подняться до +35...+39 °С.

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Осадков сегодня не ожидается. Будет преобладать юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 5–10 м/с.

В то же время местных жителей предупредили о чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс). Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 29 июня. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Как писали Новини.LIVE, 28 июня во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины. Мероприятия прошли на площади Андрея Парубия.

Также мы сообщали, что во Львове выпускник сдал НМТ на максимальные 800 баллов. Наивысшие результаты школьник получил по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.