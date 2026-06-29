Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Такого не было более 60 лет: во Львове очередной температурный рекорд

Такого не было более 60 лет: во Львове очередной температурный рекорд

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 10:39
Жара во Львове — 28 июня в городе был зафиксирован температурный рекорд
Мужчина охлаждается в жару. Фото: REUTERS/Timm Reichert

28 июня во Львове был зафиксирован очередной температурный рекорд. Такой сильной жары в городе не было с 1963 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский центр гидрометеорологии.

Температурный рекорд во Львове 28 июня

По данным синоптиков, во Львове 28 июня максимальная температура воздуха днем составила 35,8 °С.

Спека у Львові
Новый температурный рекорд во Львове. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Отмечается, что предыдущее максимальное значение для этого дня наблюдалось в 1963 году и составляло 32,8 °С.

Какая будет погода во Львове 29 июня

Синоптики прогнозируют, что 29 июня во Львове температура воздуха достигнет +36...+38 °С. В то же время во Львовской области столбики термометров могут подняться до +35...+39 °С.

Читайте также:

Осадков сегодня не ожидается. Будет преобладать юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 5–10 м/с.

В то же время местных жителей предупредили о чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс). Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода у Львові 29 червня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 29 июня. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Как писали Новини.LIVE, 28 июня во Львове отметили 30-ю годовщину Конституции Украины. Мероприятия прошли на площади Андрея Парубия.

Также мы сообщали, что во Львове выпускник сдал НМТ на максимальные 800 баллов. Наивысшие результаты школьник получил по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.

погода Львов рекорд температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации