Школьник из Львова набрал 800 баллов на НМТ

Во Львове выпускник сдал НМТ, набрав максимальные 800 баллов
Во Львове выпускник лицея "Гроно" Юрий Гащук сдал Национальный мультипредметный тест, набрав максимальные 800 баллов. Наилучшие результаты школьник показал по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.
Об этом сообщил директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, передает Новини.LIVE.
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По словам Закалюка, такой результат стал возможен благодаря многолетнему упорному труду ученика и педагогов.
В горсовете также отметили, что после завершения дополнительной сессии НМТ будут подведены окончательные итоги тестирования.
Традиционно школьники, сдавшие НМТ на 400, 600 и 800 баллов, получают денежные вознаграждения от города.
Как сообщали Новини.LIVE, 13 июня во Львове у памятника Тарасу Шевченко состоялась акция под лозунгом "Не молчи — плен убивает" в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести защитников. Участники митинга развернули государственные флаги и держали плакаты с требованиями вернуть украинских защитников домой.
Ранее Новини.LIVE писали, что мэр Львова Андрей Садовой заявил, что только за последние три месяца в больницы поступили более 100 детей, получивших травмы при использовании электросамокатов. Кроме того, по его словам, в прошлом году в результате тяжелых травм погибли трое несовершеннолетних.