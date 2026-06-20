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Главная Львов Во Львове выпускник сдал НМТ, набрав максимальные 800 баллов

Во Львове выпускник сдал НМТ, набрав максимальные 800 баллов

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Дата публикации 20 июня 2026 17:55
Школьник из Львова набрал 800 баллов на НМТ
Выпускник лицея «Гроно» Юрий Гащук. Фото: Андрей Закалюк/Facebook

Во Львове выпускник лицея "Гроно" Юрий Гащук сдал Национальный мультипредметный тест, набрав максимальные 800 баллов. Наилучшие результаты школьник показал по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.

Об этом сообщил директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, передает Новини.LIVE.

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По словам Закалюка, такой результат стал возможен благодаря многолетнему упорному труду ученика и педагогов.

Во Львове выпускник сдал НМТ, набрав максимальные 800 баллов - фото 1
Выпускник Юрий Гащук. Фото: лицей "Гроно"

​В горсовете также отметили, что после завершения дополнительной сессии НМТ будут подведены окончательные итоги тестирования.

Традиционно школьники, сдавшие НМТ на 400, 600 и 800 баллов, получают денежные вознаграждения от города.

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Как сообщали Новини.LIVE, 13 июня во Львове у памятника Тарасу Шевченко состоялась акция под лозунгом "Не молчи — плен убивает" в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести защитников. Участники митинга развернули государственные флаги и держали плакаты с требованиями вернуть украинских защитников домой.

Ранее Новини.LIVE писали, что мэр Львова Андрей Садовой заявил, что только за последние три месяца в больницы поступили более 100 детей, получивших травмы при использовании электросамокатов. Кроме того, по его словам, в прошлом году в результате тяжелых травм погибли трое несовершеннолетних.

образование школы Львов НМТ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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