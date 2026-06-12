Проверка возраста и шлемы: Львов ужесточает правила для самокатов

Парень на электросамокате. Фото иллюстративное: социальные сети

Мэр Львова Андрей Садовый объявил о введении строгих правил в отношении проката электросамокатов в городе. Он аргументировал такое решение тем, что всего за три месяца в больницы попали более 100 детей, а трое несовершеннолетних в прошлом году погибли от тяжелых травм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра.

Во Львове с 1 июля введут жесткие правила пользования самокатами

Львовский городской совет разработал комплекс жестких ограничений для водителей и операторов проката электросамокатов, которые планируется ввести уже с 1 июля. Поводом для принятия этого решения на заседании исполнительного комитета стала критическая статистика травм среди несовершеннолетних.

Андрей Садовый утверждает, что только за последние три месяца во Львове госпитализировали более 100 детей, получивших травмы во время поездок. Кроме того, в прошлом году трое детей получили несовместимые с жизнью тяжелые травмы и стали посмертными донорами органов.

В рамках новых правил городские власти обяжут компании ввести обязательную проверку возраста клиентов. Арендовать двухколесный транспорт смогут исключительно лица, которым исполнилось 16 лет. Кроме того, в городе составят перечень аварийно опасных участков, при въезде на которые скорость электросамокатов автоматически будет ограничиваться до 15 километров в час.

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Еще одним требованием станет запрет хаотичной парковки, и оставлять прокатный транспорт за пределами специально отведенных для этого площадок будет строго запрещено. Мэрия также инициирует изменения в местные правила благоустройства, чтобы закрепить требование об обязательном использовании защитных шлемов каждым водителем.

Андрей Садовый подчеркнул, что многие спрашивают, почему город просто не запретит электросамокаты. Однако у города сегодня нет таких полномочий.

«Но если самокаты после этого продолжат ездить по городу, это будет не решение, а его имитация. Поэтому мы делаем то, что реально можем сделать уже сейчас: ужесточаем правила, ограничиваем скорость в опасных местах и настаиваем на изменениях в государственном законодательстве. Никакой бизнес и никакое удобство не могут быть важнее человеческой жизни», — пояснил Андрей Садовый.

Новини.LIVE отмечает, что в Украине существенно усиливают контроль за использованием легкого персонального транспорта. 20 мая Верховный Суд сформировал окончательную правовую позицию, согласно которой водителей электросамокатов официально признаны полноценными участниками дорожного движения. Отныне они обязаны строго соблюдать ПДД и несут административную и уголовную ответственность за их нарушение на общих основаниях.

Следующим шагом станет закрепление этих норм на законодательном уровне. Как сообщил народный депутат Владимир Крейденко, 5 июня в Верховной Раде завершили подготовку профильного законопроекта. Новый документ, который уже на следующей неделе рассмотрит парламентский комитет.