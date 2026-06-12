Верифікація віку та шоломи: Львів жорстко змінює правила для самокатів

Хлопець на електросамокаті. Фото ілюстративне: соцмережі

Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував жорсткі правила для прокатних електросамокатів, у місті. Таке рішення від аргументував тим, що лише за три місяці до лікарень потрапили понад 100 дітей, а троє неповнолітніх торік загинули від важких травм.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву мера.

У Львові з 1 липня запровадять жорсткі правила користування самокатами

Львівська міська рада розробила комплекс жорстких обмежень для водіїв та операторів прокату електросамокатів, які планується впровадити вже з 1 липня. Приводом для ухвалення цього рішення на засіданні виконавчого комітету стала критична статистика травмувань серед неповнолітніх.

Андрій Садовий стверджує, що лише за останні три місяці у Львові госпіталізували більше ніж 100 дітей, які дістали ушкодження під час поїздок. Окрім цього, минулого року троє дітей зазнали несумісних із життям важких травм та стали посмертними донорами органів.

У межах нових правил міська влада зобов'яже компанії запровадити обов'язкову перевірку віку клієнтів. Орендувати двоколісний транспорт зможуть виключно особи, яким виповнилося 16 років. Крім того, у місті створять перелік аварійно небезпечних ділянок, при в’їзді на які швидкість електросамокатів автоматично обмежуватиметься до 15 кілометрів на годину.

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Ще однією вимогою стане заборона хаотичного паркування і залишати прокатний транспорт поза спеціально відведеними для цього майданчиками буде суворо заборонено. Мерія також ініціює зміни до місцевих правил благоустрою, щоб закріпити вимогу про обов'язкове використання захисних шоломів у кожного водія.

Андрій Садовий підкреслив, що багато хто питає, чому місто просто не заборонить електросамокати. Проте місто сьогодні не має таких повноважень.

"Але якщо самокати після цього продовжать їздити містом, це буде не рішення, а його імітація. Тому ми робимо те, що реально можемо зробити вже зараз: посилюємо правила, обмежуємо швидкість у небезпечних місцях та наполягаємо на змінах до державного законодавства. Жоден бізнес і жодна зручність не можуть бути важливішими за людське життя", — пояснив Андрій Садовий.

Новини.LIVE зазначає, що в Україні суттєво посилюють контроль за використанням легкого персонального транспорту. 20 травня Верховний Суд сформував остаточну правову позицію, згідно з якою водіїв електросамокатів офіційно визнано повноцінними учасниками дорожнього руху. Відтепер вони зобов'язані суворо дотримуватися ПДР та несуть адміністративну й кримінальну відповідальність за їх порушення на загальних підставах.

Наступним кроком стане закріплення цих норм на законодавчому рівні. Як повідомив народний депутат Володимир Крейденко, 5 червня у Верховній Раді завершили підготовку профільного законопроєкту. Новий документ, який уже наступного тижня розгляне парламентський комітет.