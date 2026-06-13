"Плен убивает": во Львове родственники Защитников вышли на митинг
13 июня во Львове у памятника Тарасу Шевченко люди вновь вышли на массовую акцию под лозунгом "Не молчи — плен убивает". На площади собрались родственники наших военнопленных, семьи пропавших без вести бойцов, ветераны и просто неравнодушные горожане. Участники митинга развернули государственные флаги и держали плакаты с требованиями вернуть украинских защитников домой.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.
Призывы родственников к международным организациям
Люди держали в руках плакаты с надписями о том, что плен убивает, а пропавшие без вести бойцы никогда не будут забыты.
"Верните наших героев", "Они мечтают о том миге, когда станут свободными", "Моя мечта — их свобода" — было написано на многих плакатах в руках матерей и жен.
Участники мероприятия пытались привлечь внимание международных организаций, чтобы те наконец начали активнее давить на Москву с целью проведения обменов.
Память о защитниках
Родственники военных говорят, что забывать о ребятах в окопах или в тюрьмах оккупантов сейчас просто нельзя.
Сообщество Львова просит украинцев в тылу постоянно напоминать об этой трагедии в соцсетях и на международных площадках.
Организаторы обещают снова и снова выходить на такие митинги и дальше, пока последний украинский солдат не вернется к своей семье
Как писали Новини.LIVE ранее, львовяне почтили память убитых Россией детей. Акция была организована на площади Ангелов в центре города.
Также мы сообщали, что во Львове введут новые правила для самокатов. В частности, власти обяжут компании ввести обязательную проверку возраста клиентов, а шлемы будут обязательными.