"Плен убивает": во Львове родственники Защитников вышли на митинг

Участники акции во Львове. Фото: Мария Байдака/Новини.LIVE

13 июня во Львове у памятника Тарасу Шевченко люди вновь вышли на массовую акцию под лозунгом "Не молчи — плен убивает". На площади собрались родственники наших военнопленных, семьи пропавших без вести бойцов, ветераны и просто неравнодушные горожане. Участники митинга развернули государственные флаги и держали плакаты с требованиями вернуть украинских защитников домой.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Призывы родственников к международным организациям

Люди держали в руках плакаты с надписями о том, что плен убивает, а пропавшие без вести бойцы никогда не будут забыты.

Люди пришли на мероприятие. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Верните наших героев", "Они мечтают о том миге, когда станут свободными", "Моя мечта — их свобода" — было написано на многих плакатах в руках матерей и жен.

Участники акции во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Участники мероприятия пытались привлечь внимание международных организаций, чтобы те наконец начали активнее давить на Москву с целью проведения обменов.

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Люди держат плакаты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Память о защитниках

Люди на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Родственники военных говорят, что забывать о ребятах в окопах или в тюрьмах оккупантов сейчас просто нельзя.

Сообщество Львова просит украинцев в тылу постоянно напоминать об этой трагедии в соцсетях и на международных площадках.

Молодежь держит плакаты на акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Организаторы обещают снова и снова выходить на такие митинги и дальше, пока последний украинский солдат не вернется к своей семье

Как писали Новини.LIVE ранее, львовяне почтили память убитых Россией детей. Акция была организована на площади Ангелов в центре города.

Также мы сообщали, что во Львове введут новые правила для самокатов. В частности, власти обяжут компании ввести обязательную проверку возраста клиентов, а шлемы будут обязательными.