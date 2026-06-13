"Полон вбиває": у Львові рідні Захисників вийшли на мітинг

Учасники акції у Львові. Фото: Марія Байдака/Новини.LIVE

У Львові 13 червня біля пам'ятника Тарасові Шевченку люди знову вийшли на велику акцію під гаслом "Не мовчи — полон вбиває". На площі зібралися родичі наших військовополонених, сім'ї зниклих безвісти бійців, ветерани та просто небайдужі містяни. Учасники мітингу розгорнули державні прапори та тримали плакати з вимогами повернути українських захисників додому.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Заклики родичів до міжнародних організацій

Люди тримали в руках написи про те, що полон вбиває, а зниклі безвісти бійці ніколи не мають бути забутими.

Люди прийшли на захід. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Поверніть наших героїв", "Вони мріють про мить, коли станут вільні", "Моя мрія — їх воля" — було написано на багатьох плакатах у руках матерів та дружин.

Учасники акції у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Учасники заходу намагалися привернути увагу міжнародних організацій, щоб ті нарешті почали активніше тиснути на Москву задля проведення обмінів.

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Люди тримають плакати. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пам'ять про захисників

Люди на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Рідні військових кажуть, що забувати про хлопців в окопах чи в тюрмах окупантів зараз просто не можна.

Громада Львова просить українців у тилу постійно нагадувати про цю трагедію в соцмережах і на міжнародних майданчиках.

Молодь тримає плакати на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Організатори обіцяють знову й знову виходити на такі мітинги і далі, поки останній український солдат не повернеться до своєї родини

Як писали Новини.LIVE раніше, львів'яни вшанували пам’ять вбитих Росією дітей. Акція було організована на площі Ангелів у центрі міста.

Також ми повідомляли, що у Львові впровадять нові правила для самокатів. Зокрема, влада зобов'яже компанії запровадити обов'язкову перевірку віку клієнтів, а шоломи будуть обов'язковими.