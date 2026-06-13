"Полон вбиває": у Львові рідні Захисників вийшли на мітинг
У Львові 13 червня біля пам'ятника Тарасові Шевченку люди знову вийшли на велику акцію під гаслом "Не мовчи — полон вбиває". На площі зібралися родичі наших військовополонених, сім'ї зниклих безвісти бійців, ветерани та просто небайдужі містяни. Учасники мітингу розгорнули державні прапори та тримали плакати з вимогами повернути українських захисників додому.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
Заклики родичів до міжнародних організацій
Люди тримали в руках написи про те, що полон вбиває, а зниклі безвісти бійці ніколи не мають бути забутими.
"Поверніть наших героїв", "Вони мріють про мить, коли станут вільні", "Моя мрія — їх воля" — було написано на багатьох плакатах у руках матерів та дружин.
Учасники заходу намагалися привернути увагу міжнародних організацій, щоб ті нарешті почали активніше тиснути на Москву задля проведення обмінів.
Пам'ять про захисників
Рідні військових кажуть, що забувати про хлопців в окопах чи в тюрмах окупантів зараз просто не можна.
Громада Львова просить українців у тилу постійно нагадувати про цю трагедію в соцмережах і на міжнародних майданчиках.
Організатори обіцяють знову й знову виходити на такі мітинги і далі, поки останній український солдат не повернеться до своєї родини
Як писали Новини.LIVE раніше, львів'яни вшанували пам’ять вбитих Росією дітей. Акція було організована на площі Ангелів у центрі міста.
Також ми повідомляли, що у Львові впровадять нові правила для самокатів. Зокрема, влада зобов'яже компанії запровадити обов'язкову перевірку віку клієнтів, а шоломи будуть обов'язковими.