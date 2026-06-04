У Львові на площі Ангелів вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія

Діти на акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, 4 червня, у Львові провели зворушливу акцію скорботи. На площі Ангелів біля Гарнізонного храму зібралися сотні людей, щоб спільно помолитися за наймолодших жертв цієї війни та підтримати родини, які втратили найдорожче.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові вшанували пам'ять вбитих Росією дітей

Сьогодні, 4 червня, коли вся Україна згадує дітей, чиї життя забрала кривава російська агресія, у Львові відбувся масштабний пам'ятний захід. Акцію скорботи організували у самому центрі міста на площі Ангелів, що розташована біля відомого Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

Діти беруть участь у заході. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На спільну молитву та вшанування пам'яті найменших жертв російського терору прийшли представники місцевої влади, військовослужбовці Збройних Сил України, духовенство різних конфесій, мешканці міста, а також безпосередньо рідні та близькі загиблих дітей.

Люди прийшли на захід. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Усі присутні розпочали захід із загальнонаціональної хвилини мовчання, після чого долучилися до спільної панахиди за упокій душ безневинно вбитих хлопчиків та дівчаток.

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Люди тримають плакати. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Наприкінці панахиди відбулося традиційне випускання у небо білих голубів, які символізують чисті дитячі душі та надію на справедливий мир. Цього року до запуску птахів разом із дорослими активно долучилися і діти.

Діти готуються випускати голубів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На завершення присутні висловили глибокі співчуття та всебічну підтримку кожній українській родині, яка через жорстоку війну втратила своїх синів та доньок.

Новини.LIVE писали чому 4 червня Україна згадує дітей, яких вбила Росія. Читайте, які злочини здійснює російська влада проти малолітніх українців та як реагує світова спільнота.

Також щодо злочинів росіян проти українських дітей висловився Володимир Зеленський. Лише за підтвердженими даними відомо, що з 24 лютого 2022 року російські війська вбили щонайменше 707 дітей в Україні.