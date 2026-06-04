Во Львове на площади Ангелов почтили память детей, которых убила Россия

Дети на акции во Львове. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

В День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, 4 июня, во Львове провели трогательную акцию скорби. На площади Ангелов возле Гарнизонного храма собрались сотни людей, чтобы совместно помолиться за молодых жертв этой войны и поддержать семьи, которые потеряли самое дорогое.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове почтили память убитых Россией детей

Сегодня, 4 июня, когда вся Украина вспоминает детей, чьи жизни унесла кровавая российская агрессия, во Львове состоялось масштабное памятное мероприятие. Акцию скорби организовали в самом центре города на площади Ангелов, расположенной возле известного Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла.

Дети участвуют в мероприятии. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На совместную молитву и почтение памяти маленьких жертв российского террора пришли представители местной власти, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, духовенство разных конфессий, жители города, а также непосредственно родные и близкие погибших детей.

Люди пришли на мероприятие. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Все присутствующие начали мероприятие с общенациональной минуты молчания, после чего присоединились к общей панихиде за упокой душ невинно убитых мальчиков и девочек.

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Люди держат плакаты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В конце панихиды состоялся традиционный выпуск в небо белых голубей, которые символизируют чистые детские души и надежду на справедливый мир. В этом году к запуску птиц вместе со взрослыми активно присоединились и дети.

Дети готовятся выпускать голубей. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В завершение присутствующие выразили глубокие соболезнования и всестороннюю поддержку каждой украинской семье, которая из-за жестокой войны потеряла своих сыновей и дочерей.

Новини.LIVE писали почему 4 июня Украина вспоминает детей, которых убила Россия. Читайте, какие преступления совершает российская власть против малолетних украинцев и как реагирует мировое сообщество.

Также о преступлениях россиян против украинских детей высказался Владимир Зеленский. Только по подтвержденным данным известно, что с 24 февраля 2022 года российские войска убили по меньшей мере 707 детей в Украине.