Гранатомет, міна та 25 тис. патронів — на Львівщині викрили торговця зброєю
На Львівщині правоохоронці викрили торговця зброєю та боєприпасами. 5 червня під час санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного було виявлено та вилучено п'ять одиниць автоматичної зброї, гранатомет, протипіхотну міну, гранату, а також близько 25 тисяч патронів різного калібру.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.
Торгівля зброєю на Львівщині
Усе вилучене скеровано на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.
32-річного мешканця одного з сіл Львівського району затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.
Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.
Також ми повідомляли, що правоохоронці в Одеській області затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.
Додамо, що житель Одеської області вирішив прихопити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.
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