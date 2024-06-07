На Львівщині викрили торговця зброєю

Представник поліції на місці обшуку. Фото: Нацполіція

На Львівщині правоохоронці викрили торговця зброєю та боєприпасами. 5 червня під час санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного було виявлено та вилучено п'ять одиниць автоматичної зброї, гранатомет, протипіхотну міну, гранату, а також близько 25 тисяч патронів різного калібру.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

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Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Торгівля зброєю на Львівщині

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

32-річного мешканця одного з сіл Львівського району затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.

Також ми повідомляли, що правоохоронці в Одеській області затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

Додамо, що житель Одеської області вирішив прихопити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.