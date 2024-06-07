Гранатомет, мина и 25 тыс. патронов — во Львовской области разоблачили торговца оружием
Во Львовской области правоохранители разоблачили торговца оружием и боеприпасами. 5 июня во время санкционированного обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты пять единиц автоматического оружия, гранатомет, противопехотная мина, граната, а также около 25 тысяч патронов разного калибра.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.
Торговля оружием во Львовской области
Все изъято направлено на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.
32-летний житель одного из сел Львовского района задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.
Также решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Напомним, правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с энтузиазмом к ней.
Также мы сообщали, что правоохранители в Одесской области задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие обнаружило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.
Житель Одесской области решил прихватить с собой "трофеи" из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.
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