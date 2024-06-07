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Гранатомет, мина и 25 тыс. патронов — во Львовской области разоблачили торговца оружием

7 июня 2024 17:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Во Львовской области разоблачили торговца оружием
Представитель полиции находится на месте обыска. Фото: Нацполиция
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Во Львовской области правоохранители разоблачили торговца оружием и боеприпасами. 5 июня во время санкционированного обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты пять единиц автоматического оружия, гранатомет, противопехотная мина, граната, а также около 25 тысяч патронов разного калибра.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.

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Удалено оружие
Удалено оружие. Фото: Нацполиция

Торговля оружием во Львовской области

Все изъято направлено на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

Гранатомет, мина и 25 тыс. патронов — во Львовской области разоблачили торговца оружием - фото 2
Удалено оружие. Фото: Нацполиция

32-летний житель одного из сел Львовского района задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Гранатомет, мина и 25 тыс. патронов — во Львовской области разоблачили торговца оружием - фото 3
Удалено оружие. Фото: Нацполиция

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.

Также решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Удалено оружие
Удалено оружие. Фото: Нацполиция

Напомним, правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с энтузиазмом к ней.

Также мы сообщали, что правоохранители в Одесской области задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие обнаружило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.

Житель Одесской области решил прихватить с собой "трофеи" из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.

оружие
полиция
Львов
торговля

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