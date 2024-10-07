Скільки грошей треба українцям на чорний день — чи відкладають львів'яни кошти

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Війна завжди супроводжується економічною нестабільністю. Підприємства можуть закриватися, виробництва зупинятися, а ринки — зменшуватися. Багато людей втрачають роботу або стикаються зі скороченням заробітної плати. "Фінансова подушка" безпеки дає можливість пережити цей період, покриваючи базові потреби.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи відкладають вони кошти та якою повинна бути "фінансова подушка".

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Усі опитані вважають, що "фінансова подушка" потрібна — на випадок втрати роботи чи непередбачуваних обставин потрібно мати кошти хоча б на пів року. Щодо необхідної суми, то називають цифри від 20 тис. грн до 1500 тис. доларів на місяць.

"Хто як заробляє, таку і має мати "фінансову подушку". Повинно бути декілька тисяч доларів відкладено", — каже жінка.

"У мене є "фінансова подушка". У моєму розумінні це на пів року життя. Мені в місяць потрібно 1,5 тис. доларів. Це для того, щоб я пів року, бувши без роботи, могла собі забезпечити рівень життя. Більша частина на житло, одяг, їжу і донати", — наголошує дівчина.

"Мені вистачає близько 30 тис. гривень на місяць. Це щоб забезпечити всі свої базові потреби", — ділиться думками опитана жінка.

"Як такої "фінансової подушки" у мене немає. Я думаю, що з кожної зарплати потрібно відкладати на "чорний день". Потрібно правильно розрахувати кошти, щоб вистачало на харчування, на житло, комунальні послуги, одяг та розваги, а що залишається, відкладати", — додає дівчина.

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