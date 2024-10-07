Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Гроші, які врятують в Україні — чи відкладають львів'яни кошти arrow

Гроші, які врятують в Україні — чи відкладають львів'яни кошти

7 жовтня 2024 06:32
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Скільки грошей треба українцям на чорний день — чи відкладають львів'яни кошти
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Війна завжди супроводжується економічною нестабільністю. Підприємства можуть закриватися, виробництва зупинятися, а ринки — зменшуватися. Багато людей втрачають роботу або стикаються зі скороченням заробітної плати. "Фінансова подушка" безпеки дає можливість пережити цей період, покриваючи базові потреби. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи відкладають вони кошти та якою повинна бути "фінансова подушка". 

Читайте також:

Чи мають українці заощадження

Усі опитані вважають, що "фінансова подушка" потрібна — на випадок втрати роботи чи непередбачуваних обставин потрібно мати кошти хоча б на пів року. Щодо необхідної суми, то називають цифри від 20 тис. грн до 1500 тис. доларів на місяць. 

"Хто як заробляє, таку і має мати "фінансову подушку". Повинно бути декілька тисяч доларів відкладено", — каже жінка.

"У мене є "фінансова подушка". У моєму розумінні це на пів року життя. Мені в місяць потрібно 1,5 тис. доларів. Це для того, щоб я пів року, бувши без роботи, могла собі забезпечити рівень життя. Більша частина на житло, одяг, їжу і донати", — наголошує дівчина.

"Мені вистачає близько 30 тис. гривень на місяць. Це щоб забезпечити всі свої базові потреби", — ділиться думками опитана жінка.

"Як такої "фінансової подушки" у мене немає. Я думаю, що з кожної зарплати потрібно відкладати на "чорний день". Потрібно правильно розрахувати кошти, щоб вистачало на харчування, на житло, комунальні послуги, одяг та розваги, а що залишається, відкладати", — додає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали про ТОП-5 гарячих пропозицій роботи без досвіду.

Ми також писали, чи зміниться зарплати мобілізованих у жовтні.

українці Львів гроші опитування фінанси війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

08:40 На Хмельниччині пролунали потужні вибухи

Термінова новина

08:34 У Києві пролунали вибухи — Росія випустила ракети

08:26 Субсидія на підготовку до зими у 16 тис. гривень — хто отримає у 2024 році

08:24 Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів метро з Польщі

08:08 У Києві судили чоловіка, який вкрав у магазині три блоки цигарок — рішення суду

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

08:07 Шалені втрати росіян у бронетехніці на Донбасі — дані ISW

08:02 На Одещині на ТЦК подали до суду через неправильні дані в реєстрі "Оберіг" — рішення суду

Text

08:00 Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

08:00 Українцям виплатять по 4,5 тис. грн — деталі програми допомоги

07:30 Юрист пояснив, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК

Термінова новина

08:40 На Хмельниччині пролунали потужні вибухи

Термінова новина

08:34 У Києві пролунали вибухи — Росія випустила ракети

08:26 Субсидія на підготовку до зими у 16 тис. гривень — хто отримає у 2024 році

08:24 Київ переплатив 160 млн грн за доставку подарованих вагонів метро з Польщі

08:08 У Києві судили чоловіка, який вкрав у магазині три блоки цигарок — рішення суду

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

08:07 Шалені втрати росіян у бронетехніці на Донбасі — дані ISW

08:02 На Одещині на ТЦК подали до суду через неправильні дані в реєстрі "Оберіг" — рішення суду

08:00 Українцям виплатять по 4,5 тис. грн — деталі програми допомоги

07:30 Юрист пояснив, як дізнатися про наявність штрафу від ТЦК

07:21 У КМВА назвали кількість дронів, які ворог запустив на Київ цієї ночі

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

08:00 Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд