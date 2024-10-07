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Деньги, которые спасут в Украине — откладывают ли львовяне средства

7 октября 2024 06:32
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Сколько денег нужно украинцам на черный день — откладывают ли львовяне средства
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Война всегда сопровождается экономической нестабильностью. Предприятия могут закрываться, производства останавливаться, а рынки уменьшаться. Многие теряют работу или сталкиваются с сокращением заработной платы. "Финансовая подушка" безопасности позволяет пережить этот период, покрывая базовые потребности.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, откладывают ли они средства и какой должна быть "финансовая подушка".

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Все опрошенные считают, что "финансовая подушка" нужна — на случай потери работы или непредсказуемых обстоятельств нужно иметь средства хотя бы на полгода. Относительно необходимой суммы называют цифры от 20 тыс. грн до 1500 тыс. долларов в месяц.

"Кто как зарабатывает, такую и должен иметь "финансовую подушку". Должно быть отложено несколько тысяч долларов", — говорит женщина.

"У меня есть "финансовая подушка". В моем понимании это на полгода жизни. Мне в месяц нужно 1,5 тыс. долларов. Это для того, чтобы я полгода, будучи без работы, могла себе обеспечить уровень жизни. Большая часть на жилье, одежду, еду и донаты", — отмечает девушка.

"Мне хватает около 30 тыс. гривен в месяц. Это чтобы обеспечить все свои базовые нужды", — делится мыслями опрошенная женщина.

"Как таковой "финансовой подушки" у меня нет. Я думаю, что с каждой зарплаты нужно откладывать на "черный день". Нужно правильно рассчитать средства, чтобы хватало на питание, жилье, коммунальные услуги, одежду и развлечения, а что остается, откладывать", — добавляет девушка.

Напомним, мы ранее писали о ТОП-5 горячих предложений работы без опыта.

Мы также писали, изменится ли зарплата мобилизованных в октябре.

украинцы Львов деньги опрос финансы війна

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