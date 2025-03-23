Погода у Львові на 24 березня — прогноз погоди на завтра

Люди переходять дорогу під час зливи. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко / УНІАН

Погода у Львівській області в понеділок, 24 березня, буде дощовою, але теплою. Місцями прогнозують опади з грозою. Вдень буде по-весняному тепло, адже повітря може прогрітися до +17 °C.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр у Facebook у неділю, 23 березня.

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Прогноз погоди у Львові на 24 березня. Фото: meteoprog

Погода у Львівській області 24 березня

"24 березня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного заходу", — зазначили синоптики.

За їх прогнозом, вітер буде поривчастий, 9-14 м/с.

Метеорологи уточнили, що у Львівській області очікуються дощі, подекуди з грозою. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °C, а вдень — +12...+17 °C.

Водночас у Львові теж прогнозують дощову погоду. Стовпчики термометрів показуватимуть +3...+5 °C вночі та +15...+17 °C вдень.

"Погіршення видимості в дощі", — попередили в гідрометцентрі.

Повідомлення про погоду від Львівського гідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощі в низці областей України в понеділок, 24 березня. За її даними, подекуди опади супроводжуватимуться сильним вітром.

Також синоптики Meteoprog оприлюднили прогноз погоди в Україні на тиждень 24-30 березня. Згідно з інформацією, розпочинається сезон негоди.