Погода у Львові на 24 березня — прогноз погоди на завтра

Грози охоплять Львівщину — синоптики попередили про негоду завтра
Погода у Львівській області в понеділок, 24 березня, буде дощовою, але теплою. Місцями прогнозують опади з грозою. Вдень буде по-весняному тепло, адже повітря може прогрітися до +17 °C.
Про це повідомляє Львівський гідрометцентр у Facebook у неділю, 23 березня.
Погода у Львівській області 24 березня
"24 березня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного заходу", — зазначили синоптики.
За їх прогнозом, вітер буде поривчастий, 9-14 м/с.
Метеорологи уточнили, що у Львівській області очікуються дощі, подекуди з грозою. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 °C, а вдень — +12...+17 °C.
Водночас у Львові теж прогнозують дощову погоду. Стовпчики термометрів показуватимуть +3...+5 °C вночі та +15...+17 °C вдень.
"Погіршення видимості в дощі", — попередили в гідрометцентрі.
Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощі в низці областей України в понеділок, 24 березня. За її даними, подекуди опади супроводжуватимуться сильним вітром.
Також синоптики Meteoprog оприлюднили прогноз погоди в Україні на тиждень 24-30 березня. Згідно з інформацією, розпочинається сезон негоди.
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