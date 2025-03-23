Погода во Львове на 24 марта — прогноз погоды на завтра

Грозы охватят Львовщину — синоптики сообщили о непогоде завтра
Погода во Львовской области в понедельник, 24 марта, будет дождливой, но теплой. Местами прогнозируют осадки с грозой. Днем будет по-весеннему тепло, ведь воздух может прогреться до +17 °C.
Об этом сообщает Львовский гидрометцентр в Facebook в воскресенье, 23 марта.
Погода во Львовской области 24 марта
"24 марта погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада", — отметили синоптики.
По их прогнозу, ветер будет порывистый — 9-14 м/с.
Метеорологи уточнили, что во Львовской области ожидаются дожди, местами с грозой. Температура воздуха ночью составит +2...+7 °C, а днем — +12...+17 °C.
В то же время во Львове тоже прогнозируют дождливую погоду. Столбики термометров будут показывать +3...+5 °C ночью и +15...+17 °C днем.
"Ухудшение видимости в дожди", — предупредили в гидрометцентре.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди в ряде областей Украины в понедельник, 24 марта. По ее данным, местами осадки будут сопровождаться сильным ветром.
Также синоптики Meteoprog обнародовали прогноз погоды в Украине на неделю 24-30 марта. Согласно информации, начинается сезон непогоды.
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