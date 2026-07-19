Грози та до +25 °С: прогноз погоди у Львові на завтра

Люди гуляють містом під час похмурої літньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 20 липня, у Львові та області очікуються короткочасні дощі та грози через проходження холодного атмосферного фронту. Вдень істотних опадів уже не прогнозують, а температура повітря підніметься до +25 °C у Львові та до +27 °C по області. Через грози синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області на 20 липня

За прогнозом синоптиків, погода на Львівщині у понеділок формуватиметься під впливом холодного атмосферного фронту. Через це вночі та вранці в області очікуються короткочасні дощі та грози, однак у денні години істотних опадів уже не передбачається.

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +22...+27 °C.

У Львові також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У нічні та ранкові години можливі короткочасний дощ і гроза, а вдень буде без істотних опадів.

Температура повітря в місті вночі становитиме +13...+15 °C, удень — +23...+25 °C. Вітер залишатиметься північно-західним, швидкістю 7–12 м/с.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Синоптики попередили про грози у Львові

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив І рівень небезпечності (жовтий). У нічні та ранкові години 20 липня на території Львівської області та у Львові прогнозуються грози.

Попередження про небезпечні природні явища: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики рекомендують бути уважними під час негоди, особливо перебуваючи на відкритій місцевості, а також враховувати погодні умови під час планування поїздок.

Прогноз пожежної небезпеки: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека на Львівщині

За прогнозом синоптиків, 20 липня на Львівщині буде відсутня пожежна небезпека (1-й клас). Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

Попри це, фахівці закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки та бути обережними під час використання відкритого вогню.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Львові під час заходів з оповіщення стався конфлікт за участю працівників ТЦК та цивільного чоловіка, якого, зафіксовано на відео, побили та силоміць заштовхали до службового автобуса. У Львівському обласному ТЦК призначили службову перевірку, щоб встановити всі обставини інциденту.

Новини.LIVE також писали, що 16 липня 2026 року у центрі Львова відбувся мітинг на підтримку Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони України. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібралися кілька сотень людей, переважно молодь, які закликали переглянути це рішення та продовжити розпочаті реформи. Учасники акції тримали плакати на підтримку Федорова та скандували: "Реформи! Реформи!".