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Головна Львів У Львові працівники ТЦК побили чоловіка та заштовхали до буса: триває службова перевірка

У Львові працівники ТЦК побили чоловіка та заштовхали до буса: триває службова перевірка

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Дата публікації: 18 липня 2026 19:26
У Львові конфлікт із ТЦК: чоловіка побили та заштовхали в бус
Побиття чоловіка у Львові. Фото: кадр з відео

У Львові співробітники територіального центру комплектування побили чоловіка та заштовхали до буса під час проведення заходів з оповіщення. Наразі триває службова перевірка та відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили пресслужби Львівського обласного ТЦК та Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Побиття під час мобілізації у Львові

"За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до громадянина, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовуються всі обставини події та здійснюється правова оцінка дій осіб, які можуть бути до неї причетні. За підсумками перевірки буде прийнято рішення відповідно до норм чинного законодавства.

А у Нацполіції зазначили, що конфлікт стався на площі Галицькій, внаслідок чого 34-річний місцевий житель отримав легкі тілесні ушкодження.

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"Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників", — додали в поліції.

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Допис Львівського ТЦК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Львівський ТЦК, у Львові призначили службову перевірку після інциденту, що стався 14 липня під час проведення заходів оповіщення. Підставою стали відео, оприлюднені в мережі, на яких зафіксовано ймовірне застосування сили до жінки.

А 8 липня у Львові сталася масштабна сутичка між цивільними та представниками ТЦК. Згодом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Крім того, суд вже обрав запобіжні заходи декільком учасникам заворушень.

бійка Львів ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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