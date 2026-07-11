Трьох учасників нападу на військових ТЦК у Львові взяли під варту

Затриманий учасник заворушень. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові обрали запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі. Йдеться про напад на військових та пошкодження авто територіального центру комплектування. Чоловіки перебуватимуть під вартою.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Взяття під варту учасників заворушень у Львові

"Сьогодні було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова — тримання під вартою без права внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: Львівська обласна прокуратура

Йдеться про двох чоловіків 21 і 28 років, які в ніч на 9 липня на Сихові координували дії присутніх і підбурювали їх до протиправної поведінки. Вони також безпосередньо долучилися до пошкодження службового позашляховика військових Сихівського РТЦК та СП — блокували рух авто, стрибали по ньому та зрештою перекинули.

Водночас 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвали військову форму, словесно ображаючи.

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Правоохоронці затримали їх та оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Львівський ТЦК, 8 липня у Львові виникла сутичка між цивільними та військовими ТЦК. Працівники центру комплектування проводили оповіщення і зупинили чоловіка, який перебував у розшуку, однак очевидці почали перешкоджати його затриманню.

А у Генштабі відреагували на інцидент із нападом на військових ТЦК Львові. Там наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників ТЦК є неприпустимими й підривають обороноздатність країни.

Згодом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Зокрема, вдалося встановили особу чоловіка, який напав на правоохоронця. Наразі триває розслідування.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад на військовослужбовців ТЦК та зазначив, що всі обставини події має встановити МВС. Водночас глава держави звернувся до Міністерство оборони України із закликом виконати раніше взяті на себе зобов’язання щодо роботи ТЦК та реагування на подібні випадки.