Конфлікт з ТЦК у Львові - нардеп Федієнко назвав причину

Cутичка у Львові між ТЦК, поліцією та цивільними. Фото: Прокуратура України

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що на його думку, конфлікт людей з ТЦК у Львові є наслідком довготривалої війни та інформаційного впливу. Водночас він виступає проти зупинки роботи ТЦК, оскільки тоді українцям доведеться рятуватися втечею.

Про це нардеп від фракції "Слуга народу" заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Чому виник конфлікт з ТЦК у Львові

Федієнко зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна мала велику кількість мотивованих добровольців. Однак із затягуванням війни дедалі більше людей не готові залишати родини та цивільне життя. За його словами, подібна проблема виникала і в інших війнах.

"Спочатку повномасштабної війни ми мали якусь кількість мотивованих добровольців, патріотів і так далі, але вони не бездонні — вони закінчуються. Якщо досліджувати історію Першої і Другої світових воєн, там була така сама історія, одна та сама. Будь-яка довготривала війна, яка йде один-два роки в більше, вона всеодно в кінці кінців призводить до того, що цивільне населення просто не хоче воювати", — сказав нардеп.

Також він додав, що російська пропаганда нав'язує українцям думку, що війна обов'язково означає смерть. Однак насправді сучасна війна дуже відрізняється від того, як було раніше.

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"Треба розуміти, що війна і військове формування - це не завжди про піхотинця. Піхотинці — це 10-15% взагалі в сучасній війні. Сучасна війна — це величезна кількість інших фахових людей, які зараз потрібні. Але для цього потрібно вирвати людину з сього, відірвати її від родини, близьких. Не всі до цього готові, не всі цього хочуть", — пояснив Федієнко.

Окрім того, нардеп застеріг від закликів зупинити роботу ТЦК. Він підкреслив, що у разі припинення мобілізації російська загроза лише посилиться, а українцям доведеться рятуватися втечею.

"Росіяни будуть лікувати, якщо ми зупинимо роботу ТЦК. Львів'яни, кияни, чернівчани будуть бігти так кудись далеко, що і не вистачить Європи, щоб втекти", — резюмував Федієнко.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 липня у Львові виникла сутичка між люди, ТЦК та поліцією. Зокрема, група оповіщення зупинили чоловіка, щоб перевірити документи. Як виявилося, він є порушником військового обліку, після чого його відвезли до ТЦК та направили на ВЛК. На місці подій залишилася інша група оповіщення, автівку перевернули цивільні особи.

Вже у четвер, 9 липня, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що учасників нападу ідентифікували і кількох вже затримали.

Президент України Володимир Зеленський теж відреагував та назвав інцидент "дуже поганою історією". Він запевнив, що з ситуацією буде розбиратись МВС.