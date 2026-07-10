Конфликт с ТЦК во Львове — народный депутат Федиенко назвал причину

Столкновение во Львове между ТЦК, полицией и гражданскими лицами. Фото: Прокуратура Украины

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что по его мнению, конфликт между людьми и ТЦК во Львове является следствием затянувшейся войны и информационного воздействия. В то же время он выступает против приостановки работы ТЦК, поскольку тогда украинцам придется спасаться бегством.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" заявил в эфире Вечір.LIVE.

Почему возник конфликт с ТЦК во Львове

Федиенко отметил, что в начале полномасштабного вторжения у Украины было большое количество мотивированных добровольцев. Однако по мере затягивания войны все больше людей не готовы покидать семьи и гражданскую жизнь. По его словам, подобная проблема возникала и в других войнах.

"В начале полномасштабной войны у нас было некоторое количество мотивированных добровольцев, патриотов и так далее, но их запас не безграничен — они заканчиваются. Если изучить историю Первой и Второй мировых войн, там была такая же история, одна и та же. Любая затяжная война, которая длится один-два года и более, в конечном итоге все равно приводит к тому, что гражданское население просто не хочет воевать", — сказал народный депутат.

Также он добавил, что российская пропаганда навязывает украинцам мысль, что война обязательно означает смерть. Однако на самом деле современная война сильно отличается от того, что было раньше.

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"Надо понимать, что война и воинские формирования — это не всегда пехотинец. Пехотинцы составляют всего 10–15 % от общего числа участников современной войны. Современная война — это огромное количество других специалистов, которые сейчас нужны. Но для этого нужно вырвать человека из привычной жизни, оторвать его от семьи, близких. Не все к этому готовы, не все этого хотят", — пояснил Федиенко.

Кроме того, народный депутат предостерег от призывов остановить работу ТЦК. Он подчеркнул, что в случае прекращения мобилизации российская угроза только усилится, а украинцам придется спасаться бегством.

"Россияне будут действовать, если мы остановим работу ТЦК. Жители Львова, Киева, Черновцов будут бежать так далеко, что и всей Европы не хватит, чтобы спастись", — резюмировал Федиенко.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, 8 июля во Львове произошла стычка между людьми из ТЦК и полицией. В частности, группа оповещения остановила мужчину, чтобы проверить документы. Как выяснилось, он является нарушителем воинского учета, после чего его доставили в ТЦК и направили на ВЛК. На месте событий осталась другая группа оповещения, автомобиль перевернули гражданские лица.

Уже в четверг, 9 июля, глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что участников нападения идентифицировали и нескольких уже задержали.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал и назвал инцидент "очень плохой историей". Он заверил, что ситуацией будет заниматься МВД.