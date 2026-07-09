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Главная Львов После инцидента во Львове Генштаб анонсировал служебную проверку действий ТЦК

После инцидента во Львове Генштаб анонсировал служебную проверку действий ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 16:45
Генеральный штаб отреагировал на нападение на военных ТЦК во Львове и выступил с официальным заявлением
Военные ТЦК. Фото: Армия Информ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на нападение на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове. В военном командовании заявили, что любое насилие в отношении представителей ТЦК недопустимо и наносит ущерб обороноспособности государства.

Об этом Генштаб сообщил на официальном сайте, передает Новини.LIVE.

Что заявили в Генеральном штабе после инцидента во Львове

В Генштабе подчеркнули, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины во время военного положения. Там призвали правоохранительные органы провести полное и непредвзятое расследование, а виновных привлечь к ответственности. В то же время в Генштабе сообщили, что продолжается служебная проверка законности действий самих военнослужащих ТЦК. Если будут установлены нарушения, виновных также привлекут к ответственности.

В заявлении подчеркнули, что никакие споры относительно законности действий должностных лиц не могут служить основанием для применения силы. Правовую оценку таким случаям должны давать исключительно уполномоченные государственные органы.

Отдельно Генштаб обратил внимание, что мероприятия по оповещению проводят именно военнослужащие ВСУ, многие из которых имеют боевой опыт, а не гражданские сотрудники. В командовании также призвали граждан не поддаваться на провокации, действовать в рамках закона и поддерживать Силы обороны Украины.

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Как сообщали Новини.LIVE, вечером 8 июля во Львове произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданскими лицами во время проведения мероприятий по оповещению. По информации военкомата, инцидент возник после того, как представители ТЦК остановили мужчину, находившегося в розыске.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель ОП Кирилл Буданов отреагировал на инцидент во Львове с участием военнослужащего. Он призвал правоохранительные органы провести объективное расследование и подчеркнул недопустимость нападений на украинских защитников.

Львов Генштаб ВСУ ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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