В ТЦК и СП высказались по поводу конфликта с мирными жителями на Сыхове

Во Львове гражданские лица перевернули автомобиль ТЦК: комментарий военкомата
Во Львове вечером 8 июля произошел конфликт с участием гражданских лиц и военнослужащих ТЦК и СП. Представители военкомата проводили оповещение. Они остановили мужчину, который находился в розыске, но свидетели начали мешать задержанию нарушителя.
Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Комментарий ТЦК по поводу инцидента на Сыхове
Около 21:30 во время мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК и Нацполиции остановили на улице Красной Калины мужчину, чтобы проверить его военно-учетные документы. Выяснилось, что этот гражданин с 12 июня текущего года находился в розыске за нарушение воинского учета, поэтому его доставили в ТЦК и СП. На данный момент задержанного направили на ВВК.
Другую группу оповещения, которая находилась в этом месте, заблокировала группа неизвестных. Люди окружили служебный транспорт военнослужащих, значительно его повредили и в конце концов опрокинули.
На месте работает полиция. Инциденту дадут правовую оценку, а виновных привлекут к ответственности.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового сообщал о конфликте, произошедшем на Сыхове между гражданскими и представителями военкомата. Прохожие из-за задержания мужчины устроили потасовку и повредили служебный автомобиль. Мэр отметил, что лично выясняет обстоятельства скандала.
Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Алину Подрейко сообщал, что на инцидент между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами, произошедший на Сыхове, отреагировали правоохранители. На место конфликта прибыли правоохранители. Они обеспечивали общественный порядок и беседовали с очевидцами.