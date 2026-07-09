Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове гражданские лица перевернули автомобиль ТЦК: комментарий военкомата

Во Львове гражданские лица перевернули автомобиль ТЦК: комментарий военкомата

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 00:47
В ТЦК и СП высказались по поводу конфликта с мирными жителями на Сыхове
Сотрудники ТЦК и СП с мужчиной. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Во Львове вечером 8 июля произошел конфликт с участием гражданских лиц и военнослужащих ТЦК и СП. Представители военкомата проводили оповещение. Они остановили мужчину, который находился в розыске, но свидетели начали мешать задержанию нарушителя.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Комментарий ТЦК по поводу инцидента на Сыхове

Около 21:30 во время мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК и Нацполиции остановили на улице Красной Калины мужчину, чтобы проверить его военно-учетные документы. Выяснилось, что этот гражданин с 12 июня текущего года находился в розыске за нарушение воинского учета, поэтому его доставили в ТЦК и СП. На данный момент задержанного направили на ВВК.

Другую группу оповещения, которая находилась в этом месте, заблокировала группа неизвестных. Люди окружили служебный транспорт военнослужащих, значительно его повредили и в конце концов опрокинули.

На месте работает полиция. Инциденту дадут правовую оценку, а виновных привлекут к ответственности.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового сообщал о конфликте, произошедшем на Сыхове между гражданскими и представителями военкомата. Прохожие из-за задержания мужчины устроили потасовку и повредили служебный автомобиль. Мэр отметил, что лично выясняет обстоятельства скандала.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Алину Подрейко сообщал, что на инцидент между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами, произошедший на Сыхове, отреагировали правоохранители. На место конфликта прибыли правоохранители. Они обеспечивали общественный порядок и беседовали с очевидцами.

скандал мобилизация ТЦК и СП
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации