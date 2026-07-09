В ТЦК и СП высказались по поводу конфликта с мирными жителями на Сыхове

Сотрудники ТЦК и СП с мужчиной. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Во Львове вечером 8 июля произошел конфликт с участием гражданских лиц и военнослужащих ТЦК и СП. Представители военкомата проводили оповещение. Они остановили мужчину, который находился в розыске, но свидетели начали мешать задержанию нарушителя.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Комментарий ТЦК по поводу инцидента на Сыхове

Около 21:30 во время мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК и Нацполиции остановили на улице Красной Калины мужчину, чтобы проверить его военно-учетные документы. Выяснилось, что этот гражданин с 12 июня текущего года находился в розыске за нарушение воинского учета, поэтому его доставили в ТЦК и СП. На данный момент задержанного направили на ВВК.

Другую группу оповещения, которая находилась в этом месте, заблокировала группа неизвестных. Люди окружили служебный транспорт военнослужащих, значительно его повредили и в конце концов опрокинули.

На месте работает полиция. Инциденту дадут правовую оценку, а виновных привлекут к ответственности.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового сообщал о конфликте, произошедшем на Сыхове между гражданскими и представителями военкомата. Прохожие из-за задержания мужчины устроили потасовку и повредили служебный автомобиль. Мэр отметил, что лично выясняет обстоятельства скандала.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Алину Подрейко сообщал, что на инцидент между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами, произошедший на Сыхове, отреагировали правоохранители. На место конфликта прибыли правоохранители. Они обеспечивали общественный порядок и беседовали с очевидцами.