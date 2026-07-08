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Главная Львов Находился в розыске: полиция прокомментировала инцидент с задержанием мужчины в Сихове

Находился в розыске: полиция прокомментировала инцидент с задержанием мужчины в Сихове

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 23:43
Полиция прокомментировала инцидент с участием ТЦК в Сихове
Полицейская машина. Фото иллюстративное: https://poltava.to/

На Сыхове группа оповещения вступила в конфликт с прохожими. Люди мешали сотрудникам военкомата выполнять служебные обязанности. Стычка произошла из-за задержания мужчины 1996 года рождения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила пресс-секретарь национальной полиции Львовской области Алина Подрейко.

Что известно о конфликте в Сихове

В полиции отметили, что гражданин нарушил правила воинского учета, поэтому с 12 июня текущего года находился в розыске.

"Прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, затем количество людей увеличилось. Полиция задействована на месте для охраны общественного порядка, общается с гражданами", — отметила Алина Подрейко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового сообщал о конфликте, произошедшем в Сихове между гражданскими лицами и представителями военкомата. Прохожие из-за задержания мужчины устроили стычку и повредили служебный автомобиль. Мэр отметил, что лично выясняет обстоятельства скандала.

Также Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП Виталия Мищанина писал, что во Львовской области с начала года зарегистрировано более 900 жалоб на действия сотрудников военкомата. В прошлом году такой показатель был почти за год. Жалобы в основном касаются незаконного лишения людей свободы.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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