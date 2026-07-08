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Главная Львов Садовый отреагировал на видео с конфликтом с сотрудниками ТЦК в Сихове

Садовый отреагировал на видео с конфликтом с сотрудниками ТЦК в Сихове

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 23:20
Садовый прокомментировал инцидент с участием ТЦК в Сихове
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: slovoidilo.ua

Обстоятельства инцидента с участием сотрудников ТЦК в Сыхове расследует мэр Львова. Речь идет о конфликте, который якобы произошел из-за задержания 20-летнего молодого человека. Подробности дела Андрей Садовый сообщит, когда у него будет полная и проверенная информация.

Об этом со ссылкой на мэра Львова сообщает Новини.LIVE.

Что известно о конфликте с участием сотрудников военкомата на Сихове

По данным местных Telegram-каналов, представители ТЦК и СП задержали 20-летнего молодого человека. После этого на Сыхове собралась группа людей, которая вступила в конфликт с военнослужащими.

Публичные каналы сообщают, что гражданские повредили служебный автомобиль сотрудников военкомата: прокололи в нем шины и сняли бампер. Кроме того, люди скандировали слово "Позор".

"По ситуации на Сыхове на данный момент выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг!" — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП Виталия Мищанина сообщал, что во Львовской области с начала года зарегистрировали более 900 жалоб на действия сотрудников военкомата. В прошлом году такой показатель был почти за год. Больше всего жалоб поступает из-за незаконного лишения свободы и призыва.

Также Новини.LIVE писал о нападении на военнослужащего ТЦК и СП. Представителю военкомата нанесли ножевые ранения в шею. От полученных травм мужчина скончался.

скандал конфликт ТЦК и СП
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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