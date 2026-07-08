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Головна Львів Садовий відреагував на відео в соцмережах конфлікту з працівниками ТЦК на Сихові

Садовий відреагував на відео в соцмережах конфлікту з працівниками ТЦК на Сихові

Ua
Дата публікації: 8 липня 2026 23:20
Садовий прокоментував інцидент за участю ТЦК на Сихові
Термінова новина

Обставини інциденту за участю працівників ТЦК на Сихові розслідує мер Львова. Йдеться про конфлікт, який нібито стався через затримання 20-річного хлопця. Подробиці справи Андрій Садовий повідомить, коли матиме повну та перевірену інформацію.

Про це з посиланням на міського голову Львова передає Новини.LIVE.

Що відомо про конфлікт за участю працівників військкомату на Сихові 

За даними місцевих Telegram-каналів, представники ТЦК та СП затримали 20-річного юнака. Після цього на Сихові зібралася група людей, яка поконфліктувала із військовослужбовцями. 

Пабліки повідомляють, що цивільні пошкодили службову автівку працівників військкомату: прокололи в ній шини та зняли бампер. Крім того, люди скандували слово "Ганьба". 

"По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!" — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки начальника Львівського обласного ТЦК та СП Віталія Міщанина повідомляв, що у Львівській області від початку року зареєстрували понад 900 скарг на дії працівників військкомату. Минулого року такий показник був майже за рік. Найбільше скарг надходить через незаконне позбавлення волі та призов.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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