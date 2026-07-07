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Головна Львів За пів року на Львівщині зафіксовано майже річний показник скарг на ТЦК

За пів року на Львівщині зафіксовано майже річний показник скарг на ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 20:50
На Львівщині з початку року надійшло вже 906 скарг на дії ТЦК
Представник Львівського ОТЦК та СП Віталій Міщанин. Фото: Новини.LIVE

Від початку 2026 року на Львівщині вже зареєстрували 906 скарг на дії працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це майже стільки ж, скільки надійшло за весь 2025 рік. Найчастіше заявники скаржаться на ймовірне незаконне позбавлення волі та призов.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Львівського обласного ТЦК та СП Віталій Міщанин під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

На Львівщині менш ніж 1% скарг на ТЦК завершилися службовими розслідуваннями

Міщанин зазначив, що з початку цього року до центру надійшло 906 скарг на дії працівників ТЦК. За його словами, упродовж 2025–2026 років загалом зареєстрували 1963 звернення. Таким чином, за весь 2025 рік було подано близько 1057 скарг, тоді як лише за трохи більше ніж пів року 2026-го їхня кількість майже досягла торішнього показника.

Водночас Міщанин зазначив, що більшість скарг не призводять до проведення службових розслідувань. За його словами, значну частину звернень розглядають шляхом надання офіційної відповіді, не вбачаючи підстав для подальших дисциплінарних перевірок.

Найчастіше громадяни скаржаться на ймовірне незаконне позбавлення волі та призов. За словами посадовця, на такі звернення припадає близько 78% від загальної кількості.

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Окремої статистики щодо скарг, пов'язаних із можливим застосуванням фізичної сили працівниками ТЦК, у Львівському ОТЦК та СП не ведуть.

Попри майже дві тисячі звернень за два роки, за їх результатами було проведено лише 12 службових розслідувань. Це становить менш як 1% від загальної кількості отриманих скарг.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Львові поліція затримала чоловіка, який стріляв серед вулиці. Він колишній військовослужбовець. Правопорушник здійснив приблизно дев'ять пострілів із помпової рушниці.

Також у Львові водій тролейбуса дивом уникнув трагедії. Чоловік побачив на дорозі гранату та миттєво зупинив транспортний засіб.

Львівська область ТЦК та СП ТСК оборонки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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