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Головна Львів Граната на дорозі у Львові: водій тролейбуса врятував пасажирів

Граната на дорозі у Львові: водій тролейбуса врятував пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 11:44
Граната на дорозі: водій львівського тролейбуса врятував пасажирів
На проїжджій частині у Львові виявили бойову гранату. Фото: міський голова Львова Андрій Садовий

Посеред проїжджої частини на вулиці Зеленій у Львові зранку 3 липня виявили гранату, яка лежала прямо на дорозі. Небезпечний предмет вчасно помітив водій тролейбуса номер 24, який миттєво зупинив транспортний засіб перед вибухівкою. Водій оперативно евакуював усіх пасажирів із салону на безпечну відстань, завдяки чому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Львова Андрія Садового.

Розслідування інциденту

На місце надзвичайної події терміново прибули екіпажі правоохоронців, слідчо-оперативна група та профільні фахівці вибухотехнічної служби міста. Спеціалісти мають найближчим часом безпечно вилучити небезпечний боєприпас та відправити його на полігон для подальшого знешкодження.

Граната на дорозі у Львові: водій тролейбуса врятував пасажирів - фото 1
Повідомлення Андрія Садового у ТГ. Фото: скріншот

Слідчі поліції вже розпочали з'ясовувати всі обставини та шукати свідків, щоб зрозуміти, як граната взагалі опинилася посеред жвавої міської траси.

Ситуація з рухом транспорту на ділянці

Попри небезпеку, автомобільний рух на цій ділянці вулиці Зеленої вирішили повністю не перекривати для водіїв. Патрульні поліцейські наразі здійснюють ручне регулювання потоків в об'їзд місця роботи криміналістів.

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Пізнше Андрій Садовий додав, що вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини. За попередньою інформацією, це може бути граната без вибухового заряду або навчальна граната. 

Як писали Новини.LIVE раніше, нещодавно у Львові потужний шквальний буревій із грозою призвів до падіння великих дерев на вулицях Коперника та Єфремова, а поблизу парку Франка величезний стовбур упав прямо на пасажирський тролейбус.

Крім того, окрім значних руйнувань дахів та пошкодження приватних автомобілів у Шевченківському районі Львова під час буоі, стався трагічний інцидент із шестирічною дівчинкою, в яку влучила блискавка. Зараз її стан лікарі оцініють як задовільний. 

Львів граната громадський транспорт
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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