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Главная Львов Граната на дороге во Львове: водитель троллейбуса спас пассажиров

Граната на дороге во Львове: водитель троллейбуса спас пассажиров

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 11:44
Граната на дороге во Львове: водитель троллейбуса спас пассажиров
Срочная новость

Сегодня на улице Зеленой во Львове посреди проезжей части обнаружили боевую гранату, которая лежала прямо на дороге. Опасный предмет вовремя заметил водитель троллейбуса № 24, который мгновенно остановил транспортное средство перед взрывчаткой. Мужчина оперативно эвакуировал всех пассажиров из салона на безопасное расстояние, благодаря чему в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения очевидцев и представителей патрульной полиции Львова.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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