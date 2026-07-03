Граната на дороге во Львове: водитель троллейбуса спас пассажиров

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Сегодня на улице Зеленой во Львове посреди проезжей части обнаружили боевую гранату, которая лежала прямо на дороге. Опасный предмет вовремя заметил водитель троллейбуса № 24, который мгновенно остановил транспортное средство перед взрывчаткой. Мужчина оперативно эвакуировал всех пассажиров из салона на безопасное расстояние, благодаря чему в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения очевидцев и представителей патрульной полиции Львова.

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