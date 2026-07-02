Поліція затримала чоловіка після стрілянини у Львові та погроз зі зброєю

Поліція на Львівщині. Фото ілюстративне: поліція Львівської області

У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, який пізно ввечері 1 липня відкрив стрілянину посеред вулиці. Він також погрожував зброєю дівчині в одному з населених пунктів Львівщини.

Про це повідомила поліція Львівщини, передає Новини.LIVE.

Деталі стрілянини у Львові

За даними поліції, підозрюваним виявився 40-річний уродженець Запорізької області, який раніше проходив військову службу. Близько 23:30 1 липня чоловік, перебуваючи на вулиці Шевченка у Львові, здійснив приблизно дев'ять пострілів із помпової рушниці у повітря. Після цього він сів у автомобіль Chrysler Grand Voyager та поїхав у напрямку Яворова.

Підозрюваний у стрілянині. Фото: поліція Львівської області

Невдовзі до поліції надійшло ще одне повідомлення — у селі Бірки водій цього ж автомобіля погрожував зброєю місцевій жительці. Внаслідок обох інцидентів ніхто не постраждав. Для пошуку підозрюваного були задіяні оперативники, слідчі, працівники карного розшуку та патрульні поліцейські. Уже за кілька годин правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його.

Під час обшуку автомобіля поліцейські вилучили помпову рушницю та боєприпаси. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

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