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Во Львове мужчина открыл стрельбу на улице

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 13:10
Полиция задержала мужчину после перестрелки во Львове и угроз с применением оружия
Полиция во Львовской области. Иллюстративное фото: полиция Львовской области

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который поздно вечером 1 июля открыл стрельбу посреди улицы. Он также угрожал оружием девушке в одном из населенных пунктов Львовской области.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

Подробности стрельбы во Львове

По данным полиции, подозреваемым оказался 40-летний уроженец Запорожской области, ранее проходивший военную службу. Около 23:30 1 июля мужчина, находясь на улице Шевченко во Львове, произвел примерно девять выстрелов из помпового ружья в воздух. После этого он сел в автомобиль Chrysler Grand Voyager и уехал в направлении Яворова.

Во Львове мужчина открыл стрельбу на улице - фото 1
Подозреваемый в стрельбе. Фото: полиция Львовской области

Вскоре в полицию поступило ещё одно сообщение — в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал оружием местной жительнице. В результате обоих инцидентов никто не пострадал. Для поиска подозреваемого были задействованы оперативники, следователи, сотрудники уголовного розыска и патрульные полицейские. Уже через несколько часов правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.

Во время обыска автомобиля полицейские изъяли помповое ружье и боеприпасы. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование.

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Львов полиция Львовская область
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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