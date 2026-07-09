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Главная Львов После событий во Львове военный омбудсмен призвала пересмотреть систему бронирования

После событий во Львове военный омбудсмен призвала пересмотреть систему бронирования

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 17:34
Реформу мобилизации нужно начинать с пересмотра системы бронирования, — Решетилова
Ольга Решетилова. Фото: Армия Информ

Военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что реформа мобилизации в Украине должна начаться с пересмотра действующей системы бронирования. Такое заявление она сделала после инцидента во Львове с участием военнослужащих ТЦК.

Об этом Решетилова написала в Facebook, передает Новини.LIVE.

Решетилова объяснила, почему систему бронирования нужно изменить

По словам Решетиловой, ответственность за нынешнюю ситуацию в значительной степени лежит на государстве, которое до сих пор не смогло найти баланс между потребностями экономики и обеспечением украинской армии. Омбудсмен подчеркнула, что изменения в сфере мобилизации невозможны без пересмотра принципов бронирования, однако для реализации такой реформы необходима поддержка общества.

После событий во Львове военный омбудсмен призвала пересмотреть систему бронирования - фото 1
Пост Ольги Решетилової. Фото: скриншот

Отдельно она обратилась к представителям СМИ и блогерам с призывом ответственно подходить к освещению деятельности территориальных центров комплектования и не распространять язык ненависти.

Также Решетилова принесла извинения военнослужащим за события во Львове и поблагодарила их за службу, подчеркнув, что они выполняют важную работу в условиях полномасштабной войны.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове возник конфликт между представителями ТЦК и местными жителями. В военкомате заявили, что спор начался после задержания мужчины, находившегося в розыске.

Как сообщали Новини.LIVE, Генеральный штаб ВСУ уже отреагировал на инцидент во Львове с участием военнослужащих ТЦК и СП. В командовании подчеркнули, что любые нападения на украинских военных недопустимы, подрывают обороноспособность государства и должны получить надлежащую правовую оценку.

бронирование ТЦК и СП Ольга Решетилова
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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