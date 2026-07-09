Зеленский прокомментировал столкновения с ТЦК во Львове

Ситуация очень плохая: Зеленский о столкновениях с ТЦК во Львове
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Дата публикации 9 июля 2026 21:22
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Зеленский об инциденте с ТЦК во Львове: Минобороны должно выполнить свои обещания
Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее нападение на военнослужащих ТЦК во Львове:
Ситуация очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть.
МВД будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства. А Министерство обороны должно сделать все, что они обещали.
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