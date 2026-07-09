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Головна Львів Історія дуже погана: Зеленський про сутички з ТЦК у Львові

Історія дуже погана: Зеленський про сутички з ТЦК у Львові

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 21:22
Зеленський прокоментував сутички з ТЦК у Львові
Термінова новина

Зеленський про інцидент з ТЦК у Львові: Міноборони має зробити те, що обіцяло
 
Володимир Зеленський прокоментував вчорашній напад на військовослужбовців ТЦК у Львові:
 
Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути.
 
МВС буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.

Новина доповнюється...

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Автор:
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