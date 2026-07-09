Столкновение с ТЦК во Львове: полиция установила личность нападавшего

Столкновение во Львове между ТЦК, полицией и гражданскими лицами. Фото: Прокуратура Украины

После столкновения с участием военнослужащих ТЦК, полицейских и гражданских лиц во Львове правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Полиция уже установила личность мужчины, который, по данным следствия, напал на сотрудника правоохранительных органов. Расследование продолжается, причастных к инциденту продолжают устанавливать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины и на заявление Нацполиции в четверг, 9 июля.

Последствия столкновения между ТЦК и гражданскими лицами во Львове. Фото: Прокуратура Украины

Полиция установила личность нападавшего во время столкновения с ТЦК во Львове

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам столкновений, произошедших во Львове с участием военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, сотрудников полиции и гражданских лиц. По данным следствия, во время инцидента было совершено нападение на сотрудника полиции, а также действия, которые могут квалифицироваться как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

По информации Офиса генерального прокурора, в настоящее время возбуждено два уголовных дела: по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

По данным следствия, вечером 8 июля на проспекте Красной Калины группа людей заблокировала, повредила и опрокинула служебный автомобиль военнослужащих Сиховского районного ТЦК и СП, которые исполняли служебные обязанности.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что толчея и агрессивные действия в отношении представителей Вооруженных сил Украины продолжались также в ночь на 9 июля. Для пресечения противоправных действий и стабилизации ситуации на место прибыли сотрудники полиции. Во время попытки правоохранителей успокоить толпу отдельные участники инцидента оказали сопротивление.

По данным следствия, один из самых активных участников событий напал на заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова. В результате нападения сотрудник правоохранительных органов получил многочисленные телесные повреждения и травмы головы.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Что известно о нападении на полицейского

В Национальной полиции сообщили, что по факту нападения на правоохранителя, обеспечивавшего общественный порядок во время инцидента, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские уже установили личность мужчины, подозреваемого в нападении, однако его данные пока не разглашаются. В то же время Служба безопасности Украины проводит отдельное досудебное расследование по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

В Нацполиции также сообщили, что все материалы, собранные в ходе документирования инцидента, уже переданы в СБУ для приобщения к материалам уголовного производства.

На данный момент никто не задержан. Правоохранители продолжают следственные действия и устанавливают всех лиц, причастных к инциденту.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во Львове вечером 8 июля во время мероприятий по оповещению произошла стычка между гражданскими лицами и представителями ТЦК и полиции. В военкомате заявили, что конфликт возник после проверки мужчины, который находился в розыске за нарушение воинского учета, а другая группа людей заблокировала служебный автомобиль и опрокинула его. В настоящее время инцидент расследует полиция, а виновных обещают привлечь к ответственности.

Новини.LIVE сообщали, что впоследствии Генштаб ВСУ отреагировал на столкновение с участием представителей ТЦК во Львове и объявил о служебной проверке законности действий военнослужащих. В то же время в командовании подчеркнули, что любое насилие в отношении представителей ТЦК недопустимо, а правоохранительные органы должны установить и наказать виновных. В Генштабе призвали граждан действовать в рамках закона и не поддаваться на провокации.

Новини.LIVE также сообщали, что на столкновение с ТЦК во Львове отреагировал и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он призвал правоохранителей дать справедливую правовую оценку событиям. Буданов подчеркнул, что нападения на украинских военных подрывают доверие к защитникам государства.