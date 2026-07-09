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Главная Львов Блокировка автомобиля ТЦК на Сыхове: в ОВА отреагировали на конфликт

Блокировка автомобиля ТЦК на Сыхове: в ОВА отреагировали на конфликт

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 01:45
Во Львовской областной государственной администрации отреагировали на скандал с участием ТЦК и СП на Сыхове
Максим Козицкий. Фото: Львовская ОВА

Вечером в среду, 8 июля, во Львове произошел конфликт с участием группы оповещения и прохожих. Гражданские препятствовали работе военнослужащих и опрокинули служебный автомобиль. После этого ОВА провела экстренное совещание с правоохранительными органами.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

Как в ОВА отреагировали на конфликт с участием сотрудников ТЦК и гражданских лиц на Сыхове

Глава ОВА подчеркнул, что обеспечение общественного порядка является первоочередной задачей.

"Все, кто совершал правонарушения, в частности препятствовал деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", — отметил Козицкий.

Также он добавил, что ТЦК и СП проведет служебное расследование, чтобы выяснить, были ли правомерными действия сотрудников военкомата, задержавших мужчину 1996 года рождения, поскольку тот находился в розыске.

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Как писал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП, во время мероприятий по оповещению на проспекте Красной Калины во Львове представители военкомата и Нацполиции остановили мужчину, чтобы проверить его военно-учетные данные. Выяснилось, что этот гражданин находится в розыске — его задержали. После этого группа прохожих набросилась на служебный автомобиль сотрудников ТЦК и опрокинула его.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового сообщал о конфликте, произошедшем в Сихове между гражданскими и представителями военкомата. Прохожие из-за задержания мужчины устроили потасовку и повредили служебный автомобиль. Мэр отметил, что лично выясняет обстоятельства скандала.

скандал ТЦК и СП Максим Козицкий
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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